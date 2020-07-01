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Galatasaray'dan Lemina'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Galatasaray, Lemina'nın sağ üst arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

Galatasaray'dan Lemina'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama
01.07.2020 14:01 | Son Güncelleme: 01.07.2020 14:42

Galatasaray, Lemina'nın sağ üst arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Mario Lemina'nın Başakşehir maçı sırasında sakatlanarak oyundan çıkması sonrası sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde yapılan tetkikleri neticesinde sağ üst arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma (ikinci derece strain) ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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