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Galatasaray'dan Lazio'ya karşı ikinci galibiyet

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Galatasaray'dan Lazio'ya karşı ikinci galibiyet

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında sahasında Lazio'yu mağlup eden Galatasaray rakibine karşı 2. galibiyetini aldı.

Uefa Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında sahasında Lazio'yu mağlup eden Galatasaray rakibine karşı 2. galibiyetini aldı.

Galatasaray ile Lazio, Uefa Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında oynadıkları müsabaka ile resmi mücadelelerde 5. kez karşı karşıya geldi. Bundan önce iki takım 2'si Uefa Şampiyonlar Ligi, 2'si de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 4 resmi maçta rakip olmuştu. Mücadeleden galip ayrılan sarı-kırmızılılar rakibini 2. kez mağlup etmeyi başardı. Diğer karşılaşmalarda İtalyan ekibi de 2 kez sahadan galip ayrılmıştı. 1 mücadelede de berabere sona erdi. Aslan'ın 4 golüne, Lazio 5 golle karşılık verdi.

Galatasaray, Lazio ile sahasında oynadığı 3 karşılaşmada ise 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Aslan, Avrupa Ligi'ne müthiş başladı! Galatasaray, sahasında Lazio'yu 1-0 mağlup etti

Aslan, Avrupa Ligi'ne müthiş başladı! Galatasaray, sahasında Lazio'yu 1-0 mağlup etti

 Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk hafta maçında ağırladığı İtalya temsilcisi Lazio'yu 1-0 yendi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk hafta maçında ağırladığı İtalya temsilcisi Lazio'yu 1-0 yendi.

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