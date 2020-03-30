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Abdurrahim Albayrak, Galatasaray, Fatih Terim, Spor

Galatasaray'dan koronavirüs açıklaması: "Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak..."

Galatasaray, Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs testlerinin negatif olduğu ve taburcu olacakları iddialarını yalanladı.

30.03.2020 10:54 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:01
Galatasaray'dan koronavirüs açıklaması:

Galatasaray, Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs testlerinin negatif olduğu ve taburcu olacakları iddialarını yalanladı.

Sarı-kırmızılı kulüp, Divan kurulu üyesi Tunç Üner'in koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi altında olan Teknik Direktör Fatih Terim ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ile ilgili yaptığı, "Sonuçları negatif, taburcu olacaklar" açıklamasını yalanladı. Galatasaray'ın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada resmi açıklamaların dikkate alınması gerektiği belirtilirken, yalan haberi yapan kişiler hakkında da yasal işlem başlatıldığı vurgulandı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Dün akşam çeşitli medya organlarında, İkinci Başkanımız Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktörümüz Fatih Terim'in sağlık durumlarıyla ilgili asılsız haberler yayınlanmıştır.

Her süreçte olduğu gibi bu süreçte de sadece resmi mecralarımızdan yaptığımız açıklamalara itibar edilmesi hususunu bir kez daha önemle hatırlatmak isteriz.

Ayrıca, Ülkemizin ulusça salgına karşı hep birlikte mücadele verdiği bu günlerde; toplumu ayrıştırıcı, birbirine düşürücü, asılsız ve iftira nitelikli haber yapanlarla ilgili gerekli yasal işlemler kulübümüz tarafından başlatılmıştır.

İkinci Başkanımız Abdurrahim Albayrak'ın tedavisi 18 Mart Çarşamba (13. Gün), Başkan Yardımcımız Yusuf Günay'ın 24 Mart Salı (7. Gün) ve Teknik Direktörümüz Fatih Terim'in 23 Mart Pazartesi (8. Gün) tarihinden bu yana tedavileri hastanede devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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