Galatasaray'dan korona virüse rastlanan takımlara geçmiş olsun

Galatasaray, takımlarında korona virüse rastlanan Ankaragücü, Fenerbahçe, Sancaktepe ve Beşiktaş kulüpleri için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Galatasaray, takımlarında korona virüse rastlanan Ankaragücü, Fenerbahçe, Sancaktepe ve Beşiktaş kulüpleri için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Galatasaray'dan korona virüs ile mücadele eden rakiplerine geçmiş olsun mesajı geldi. Sarı-kırmızılı takımın sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamada korona virüse rastlanan takımlara geçmiş olsun dilekleri iletildi. Galatasaray'ın geçmiş olsun mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Yapılan testler sonucunda oyuncularında veya personellerinde koronavirüse rastlanılan Ankaragücü, Fenerbahçe, Sancaktepe ve Beşiktaş kulüplerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hastalara da acil şifalar diliyoruz."

(İHA)

Kaynak: İHA