Galatasaray'dan 'korona virüs' önlemi
Galatasaray, korona virüs tedbirleri kapsamında Kalamış Tesisleri, Nevzat Özgörkey Binicilik Tesisleri ve Küçükçekmece Kürek Tesisleri'ndeki tüm sportif ve sosyal faaliyetlerin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.
17.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:00
Galatasaray, korona virüs tedbirleri kapsamında Kalamış Tesisleri, Nevzat Özgörkey Binicilik Tesisleri ve Küçükçekmece Kürek Tesisleri'ndeki tüm sportif ve sosyal faaliyetlerin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:
"İçişleri Bakanlığımızın genelgesi uyarınca Galatasaray Kalamış Tesisleri, Nevzat Özgörkey Binicilik Tesisleri ve Küçükçekmece Kürek Tesisleri'nde tüm sportif ve sosyal faaliyetler geçici olarak durdurulmuş; üyelerimize açık lokal, restoran, havuzlar süresiz olarak kapatılmıştır."
(İHA)
Kaynak: İHA