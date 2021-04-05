Galatasaray'dan korona virüs açıklaması
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Galatasaray'dan korona virüs açıklaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Galatasaray'dan korona virüs açıklaması

Galatasaray Kulübü, erkek voleybol takımına yapılan testlerin neticesinde teknik ekipten 1 kişinin testinin pozitif olduğunu açıkladı.

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Galatasaray Kulübü, erkek voleybol takımına yapılan testlerin neticesinde teknik ekipten 1 kişinin testinin pozitif olduğunu açıkladı.

Galatasaray Kulübü, resmi internet sitesinden erkek voleybol takımına uygulanan Covid-19 PCR testlerine ilişkin açıklama yaptı. Teknik ekipten 1 kişinin testinin pozitif olduğunun belirtildiği açıklama şu şekilde:

"Galatasaray Erkek Voleybol Takımı oyuncularımız ve teknik heyet çalışanlarımızın bu sabah yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve 1 teknik heyet çalışanımızın test sonucu pozitif çıkmıştır. Tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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