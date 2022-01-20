Galatasaray'dan Kasımpaşa'ya sürpriz ilk 11! Torrent'in tercihleri şaşırttı
Nef Stadı'nda Kasımpaşa'yı ağırlayacak Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu. Torrent'in ilk 11'indi Alpaslan, Van Aanholt, Ömer Bayram tercihleri hayli şaşırttı.
Süper Lig 22. hafta mücadelesinde, 27 puan -2 averaj ile 13. sırada yer alan Galatasaray, 21 puan -5 averaj ile 17. sırada yer alan Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.
ÜST ÜSTE İKİNCİSİ OLMADI
Galatasaray evinde oynadığı son Süper Lig maçında Giresunspor'a 1-0 mağlup olurken Mayıs 2017'den bu yana üst üste iki iç saha yenilgisi almıyor. Sarı-kırmızılılar, o süreçteki ikinci mağlubiyetini Kasımpaşa karşısında almıştı.
NUMANOĞLU YÖNETECEK
Karşılaşmanın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu. Yardımcılıklarını Samet Çiçek, Yusuf Bozdağan yapacak. Dördüncü hakem ise Kadir Sağlam.
Galatasaray: İsmail, Yedlin, Nelsson, Marcao, Alpaslan, Van Aanholt, Ömer Bayram, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil.
Kasımpaşa: Ertuğrul, Donk, Tarkan, Hadergjonaj, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Travnik, Mortadha, Ahmet, Umut Bozok