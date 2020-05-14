Galatasaray'dan Kasımpaşa'ya "geçmiş olsun" mesajı Galatasaray Kulübü, Kasımpaşa'da iki futbolcunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasından dolayı geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Galatasaray Kulübü, Kasımpaşa'da iki futbolcunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasından dolayı geçmiş olsun mesajı yayımladı. Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabında yer alan mesajda, "Yapılan testler sonucunda koronavirüs testleri pozitif çıkan Kasımpaşa Spor Kulübü futbolcularına geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz." denildi. Kaynak: AA