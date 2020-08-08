Galatasaray'dan kadın sporculara destek
Galatasaray, sosyal medya hesabından kadın sporculara destek mesajı yayımladı.
08.08.2020 16:52 | Son Güncelleme: 08.08.2020 17:40
Galatasaray, sosyal medya hesabından kadın sporculara destek mesajı yayımladı.
Galatasaray Spor Kulübü'nden kadın sporculara destek geldi. Bir televizyon programında kadınların futbol ve basketbolda olmamaları gerektiği yönündeki sözlerinin ardından sarı-kırmızılılar sosyal medya hesabından, "Sporda cinsiyetçiliğe yer yoktur. Sporun her branşı kadına yakışır" notuyla paylaşım yaptı.
(İHA)
Kaynak: İHA