Galatasaray'dan kadın sporculara destek Galatasaray, sosyal medya hesabından kadın sporculara destek mesajı yayımladı.

Galatasaray, sosyal medya hesabından kadın sporculara destek mesajı yayımladı.

Galatasaray Spor Kulübü'nden kadın sporculara destek geldi. Bir televizyon programında kadınların futbol ve basketbolda olmamaları gerektiği yönündeki sözlerinin ardından sarı-kırmızılılar sosyal medya hesabından, "Sporda cinsiyetçiliğe yer yoktur. Sporun her branşı kadına yakışır" notuyla paylaşım yaptı.

(İHA)

Kaynak: İHA