Galatasaray'dan ırkçı saldırılara maruz kalan İngiliz futbolculara destek

Galatasaray Futbol Kulübü, Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde kaçırdıkları penaltı nedeniyle ırkçı saldırılara maruz kalan İngiliz futbolculara destek verdi.

Galatasaray Futbol Kulübü, Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde kaçırdıkları penaltı nedeniyle ırkçı saldırılara maruz kalan İngiliz futbolculara destek verdi.

Sarı-kırmızılı ekibin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Futbolda kazanmanın ve kaybetmenin varlığını unutmadan, bu güzel oyunun keyfini çıkarmalıyız. Irkçılık bir insanlık suçudur ve futbolda yeri yoktur." ifadeleri kullanıldı.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın finalinde İtalya ve İngiltere, Wembley Stadı'nda karşı karşıya gelmiş, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren maçta İtalya, penaltı atışlarında rakibine 3-2 üstünlük kurarak kupayı kazanmıştı.

İngiltere'nin son üç penaltısını kaçıran Marcus Rashford, Jadon Sancho ve Bukayo Saka, karşılaşmanın ardından ırkçı saldırılara maruz kalmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz