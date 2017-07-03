Galatasaray'dan Huzurlu Bir Şekilde Ayrılıyorum"

Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı'nın 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı milli basketbolcu Sinan Güler, 4 sezon formasını giydiği Galatasaray'dan huzurlu bir şekilde ayrıldığını ve sarı-lacivertli takımın büyük hedeflerinin transfer kararında etkili olduğunu belirtti.



Deneyimli basketbolcu, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Galatasaray camiasına teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:



"Bugün hayatımda yeni bir sayfa açarak, 4 sezon boyunca formasını giydiğim Galatasaray'dan ayrılıyorum. Dört yıl boyunca kazandığımız başarıları, sevinçlerimizi, üzüntülerimizi ve tüm paylaştıklarımızı gözümün önüne getirdiğim zaman Galatasaray'dan huzurlu bir şekilde ayrıldığımı söyleyebilirim. Tüm bu süreç boyunca bana olan desteğini her platformda sunan Galatasaray camiasına içten teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim."



Fenerbahçe Doğuş'u tercih etme nedenlerini aktaran Sinan, şunları kaydetti:



"Kariyerime Fenerbahçe Doğuş'ta devam etmeye karar verdim. Bu kararımdaki en önemli etkenler, Fenerbahçe Doğuş'un son yıllarda kararlı bir şekilde THY Avrupa Ligi şampiyonluğu hedefiyle yola çıkması ve Avrupa basketbolunda büyük bir atılım yapmasıdır. Açıkçası bu hedef ve yeni bir mücadeleye dahil olmak beni heyecanlandırıyor. Bu sezon daha da büyüyecek yapı ile kariyerimin bu noktasında Fenerbahçe Doğuş'ta oynamanın en doğru karar olduğunu düşünüyorum. Bu transferin gerçekleşmesinde emeği geçen Fenerbahçe yönetimine, Sayın Maurizio Gherardini'ye ve Sayın Zeljko Obradovic'e teşekkür ederim."



Kaptanlığını yaptığı A Milli Takım'ın 2017 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edeceğine değinen Sinan Güler, "Son olarak bu yaz itibarıyla milli takımdaki arkadaşlarımla en önemli hedefimiz, ülkemizde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda istediğimiz noktalara ulaşmak ve iyi bir sonuç almak olacak. Bu hedefe ulaşmak için yüksek konsantrasyonla iyi bir hazırlık dönemi geçirmemiz ve hem fiziksel hem de zihnen hazır olmamız gerekiyor. Bu yüzden transfer sürecimin milli takım kampı başlamadan neticelenmesinden dolayı memnun olduğumun bilinmesini isterim." şeklinde görüş belirtti.