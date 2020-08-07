Galatasaray'dan Hilmi Kulluk'a kutlama Galatasaray, İH Konyaspor'da yeniden başkan seçilen Hilmi Kulluk için kutlama mesajı yayımladı.

Galatasaray, İH Konyaspor'da yeniden başkan seçilen Hilmi Kulluk için kutlama mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "İH Konyaspor Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yeniden başkan seçilen Sayın Hilmi Kulluk'u kutlar, bu seçimin Türk Sporu'na hayırlı olmasını dileriz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA