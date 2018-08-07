Galatasaray'dan Gomis'e Rest: Biz Seni Kaleci Diye Almadık
Galatasaray, "29 gol attım, zam istiyorum." diyen Bafetimbi Gomis'e "Senin işin bu. Biz seni kaleci diye almadık." yanıtını verdi.
Süper Kupa finalinde 120 dakika boyunca geçen sezonu mumla aratan, eski heyecanından eser olmayan ve atamadığı penaltıyla takımının yenilmesine sebep olan Bafetimbi Gomis, 2 aydan uzun bir süredir Sarı- Kırmızılı yönetimin başını ağrıtıyor. Ücretine zam isteyen Gomis, 'ret' cevabına rağmen hala ısrar ediyor.
BİR ADIM BİLE GERİ ATMADI
Yönetimin Gomis ile geçtiğimiz hafta içinde tekrar bir araya geldiği de öğrenildi. Gomis bu görüşmede "29 gol attım. Zam istiyorum" diyerek talebini yineledi. Yönetimin buna karşılığı da ilginç oldu.
VERDİĞİ CEVAP BARDAĞI TAŞIRDI
Senin işin bu. Seni kaleci olarak almadık! Eğer kötü bir sezon geçirseydin ücretinde indirime gidecek miydin" cevabına "Futbolda her zaman almak vardır" karşılığı veren Gomis bardağı iyice taşırdı.
GEREKİRSE YOLLAR AYRILACAK
Gomis'in menajerinin de 2020'de bitecek sözleşmeyi uzatmak istemesi başka bir problem olarak duruyor. Bu anlaşmazlıklar nedeniyle Sarı-Kırmızılı yönetim, Bafetimbi Gomis'i acil koduyla İstanbul'a çağırdı..
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''Futbolda her zaman almak vardır''evet soğru, aptalların sırtından hep almak varCevap Yaz Yayından Kaldır
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29 gol atmis olman bisey degistirmez. Derbilerde ortada yoksun sonra cikiyorsun kume dusmus karabuke 4 tane atiyorsun. Bir cok mac ta neredeyse bizi yakiyordun kacirdigin penaltilarla. Tamam seni sevdik saydik o ayri ama haber de yazildigi gibi senin isin bu sen golcusun. Paraya gelince, sanki asgari ucret aliyorsun sene de net bonus ve primlerle beraber 4 milyon euro aliyorsun zaten daha 2 sene sozlesmen var en az bi 10 milyon euro yu cebe indireceksin hala neyin nazini yapiyorsun? Bir yanlis yaptin ve boyle yaptigin surece attigin goller sempatik hallerin aslan sevincin taraftarla olan bagi alir goturur.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Adam doğru söylüyor bu sene sıfır çeksinde görün gününüzü 6S yönetimi sizi.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Sinan gumus un attigi 3 gol gomisin attiklarinin tamamindan daha degerlidir.gomisin mac kurtardigi bi tane golu yok.fenere besiktasa golu yok.bu adam golcu felan degil.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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yabancı futbolcu olsada şampiyonlar ligine uefaya gidiyoruz olmasada ,elenip geliyoruz yabancı futbolcu olsa ne olru olmasa ne olur bizim sevgimiz ebedidir.ha hiç oynatmayında demiyoruz 3 tane oynatın yineCevap Yaz Yayından Kaldır