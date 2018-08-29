Galatasaray, André-Pierre Gignac İçin Harekete Geçti
Transferin kapanmasına kısa süre kala golcü arayışlarını sürdüren Galatasaray, Meksika'da Tigres forması giyen André-Pierre Gignac için görüşmelere başladı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Gomis'in takımdan ayrılışının ardından golcü arayışları hızlandı.
Sarı-Kırmızılılara André-Pierre Gignac önerildi. Galatasaray, Meksika'da Tigres forması giyen Fransız golcü için menajerlere yetki verdi ve görüşmeler başladı.
MODESTE'DEN SONUÇ ÇIKMADI
Transfer tahtasının kapanmasına 2 gün kala forvet için işi şansa bırakmak istemeyen Galatasaray, ilk tercih olan Modeste'den sonuç alamamıştı. Sarı-Kırmızılılarda radara giren son isim Gignac oldu.
Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan Gignac'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın da gündemine gelen golcü futbolcunun satışına kulübü Tigres izin vermemişti.
Kaynak: Skorer
YORUMLAR (8)
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inşallah doğru haberdir ve transfer olur gerçekten iyi forvetCevap Yaz Yayından Kaldır
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Siyahi bir forvet lazım sow olabilirCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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2. Negredo olurCevap Yaz Yayından Kaldır
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Harika bir seçim hayırlısıCevap Yaz Yayından Kaldır
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paragöz adam iş yapmaz, agresif hırslı genç biri lazım yoksa paralar boşa gidecekCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır