Galatasaray, André-Pierre Gignac İçin Harekete Geçti

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Gomis'in takımdan ayrılışının ardından golcü arayışları hızlandı.

Sarı-Kırmızılılara André-Pierre Gignac önerildi. Galatasaray, Meksika'da Tigres forması giyen Fransız golcü için menajerlere yetki verdi ve görüşmeler başladı.

MODESTE'DEN SONUÇ ÇIKMADI

Transfer tahtasının kapanmasına 2 gün kala forvet için işi şansa bırakmak istemeyen Galatasaray, ilk tercih olan Modeste'den sonuç alamamıştı. Sarı-Kırmızılılarda radara giren son isim Gignac oldu.

Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan Gignac'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın da gündemine gelen golcü futbolcunun satışına kulübü Tigres izin vermemişti.