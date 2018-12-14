Galatasaray'dan Gelen Tolga Ciğerci, Hiç Oynamadan Fenerbahçe'den Ayrılacak

Fenerbahçe'nin sezon başında renklerine bağladığı ancak sakatlığı nedeniyle henüz takımla birlikte çalışmalara dahi başlamayan orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci ile yolların ayrılması planlanıyor. Tolga'nın eski performansına ulaşmasının ve ikinci yarıda forma giymesinin oldukça zor olduğu öğrenildi.

Yönetim, Tolga Ciğerci ile görüşerek sözleşmesini feshedecek. Sezon başında yapılan anlaşma gereği herhangi bir tazminat ödenmeyecek.

(Yeni Şafak)