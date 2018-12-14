Galatasaray'dan Gelen Tolga Ciğerci, Hiç Oynamadan Fenerbahçe'den Ayrılacak
Fenerbahçe, Galatasaray'dan transfer ettiği ancak henüz takımla birlikte çalışmalara bile başlayamayan Tolga Ciğerci ile yollarını ayırma kararı aldı.
Fenerbahçe'nin sezon başında renklerine bağladığı ancak sakatlığı nedeniyle henüz takımla birlikte çalışmalara dahi başlamayan orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci ile yolların ayrılması planlanıyor. Tolga'nın eski performansına ulaşmasının ve ikinci yarıda forma giymesinin oldukça zor olduğu öğrenildi.
Yönetim, Tolga Ciğerci ile görüşerek sözleşmesini feshedecek. Sezon başında yapılan anlaşma gereği herhangi bir tazminat ödenmeyecek.
YORUMLAR (16)
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benide alın takıma çok borç var ödemem gerek. harika top oynarım ama son zamanlarda sakatım. gerçi doktor raporu falan da istemiyorsunuz sanırım. doktora da göstermemeniz harika birşey fuzuli masraf olmasın, takıma külfet. 5 ay maaş yeter bana aylık 20. 000 herhangi para birimine razıyım . hayırlı olsun ? olsun mu he ne dedin?Cevap Yaz Yayından Kaldır
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SIRF GS GICIK OLSUN DİYE YAPILMIŞ BİR TRANSFER FENER İŞTE BÖYLE YÖNETİLİYORCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Böyle tip oyuncuları, Sayın Ali Koça kimler getiriyor?Dikkat edilmeli. Aynı şeyi önceki yönetimde yaptı Ekici durumunda , adam sakat bonservis ücreti yok diye sahipleniyor. Adamın topa vuracak güçü yok birde oynatıyorlar yıllardırda oynamadan para aldıııı.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bence bir yıl daha fenerde kalsın muhteşem bir sezon geçirdi bu sene beceremesse seneye inşallah feneri kume düşürür tolgacimCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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comolli hala duruyorsa koç başkanım falan deme kendine!!! rezil ruhsuz herifler yaptığınız transferler gönderdikleriniz kadro dışı bıraktıklarınız hepsi bir ayıp olarak alnınıza kazınmıştır. . . yeter artık!!! YETER.Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır