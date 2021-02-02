Galatasaray'dan galibiyet serisine devam

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 3-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü.

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 3-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibini Henry Onyekuru, Ryan Donk ve Mustafa Muhammed'in (penaltıdan) golleriyle mağlup eden sarı-kırmızılı takım, üst üste 4. galibiyetini elde etti.

Galatasaray, ligde Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor ve Gaziantep'ten sonra Medipol Başakşehir maçını da kayıpsız geçti.

Sarı-kırmızılı takım, sezonun ilk yarısındaki müsabakada da Medipol Başakşehir'i 2-0 yenmişti.

Galatasaray ligde puanını 45'e çıkartırken, Medipol Başakşehir ise 24 puanda kaldı.

Sahasında 8 maçtır kaybetmiyor

Galatasaray, sahasında oynadığı son 8 lig maçında rakiplerine yenilmedi.

Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı'ndaki son 8 karşılaşmanın 6'sını kazanırken, 2'sinde berabere kaldı.

Mustafa Muhammed ilk maçında gol attı

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Mustafa Muhammed, ikinci yarısında oyuna dahil olarak ilk kez bir maçta sarı-kırmızılı formayı giydi.

Mısır ekibi Zamalek'ten 1,5 sezonluğuna kiralanan 23 yaşındaki santrfor, 46. dakikada Peter Etebo'nun yerine oyuna girdi.

Mustafa Muhammed, takımının kazandığı penaltıyı 90+2. dakikada gole çevirerek, ilk maçında ağları havalandırdı.

Onyekuru'dan gollere devam

Galatasaray'ın ara transfer döneminde renklerine dahil ettiği Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru, ikinci maçında da ağları havalandırmayı başardı.

Nijeryalı futbolcu, geçen hafta ikinci yarıda oyuna dahil olduğu ve 2-1 kazandıkları Gaziantep maçında takımının gollerini atan isim olmuştu.

Henry Onyekuru, Medipol Başakşehir karşılaşmasında da takımının ilk golünü atarak gol sayısını 3'e çıkardı.

Muslera penaltı kurtardı

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, Medipol Başakşehir'in maçın ilk yarısında kazandığı penaltıda gole izin vermedi.

Karşılaşmanın 18. dakikasında Marcao ile topa yükselen Epureanu'nun yerde kalması sonrasında, VAR odasının uyarısı üzerine kenara gelerek pozisyonu izleyen hakem Arda Kardeşler, penaltı kararı verdi.

Turuncu-lacivertli futbolcu Giuliano'nun 22. dakikada kullandığı penaltıda yatarak soluna gelen topu kontrol eden Muslera, gole izin vermedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar