Galatasaray'dan Futbolculara Prim Jesti

BOŞ LAFLARA GEREK YOK:

yabancı oyuncuların olması neden bu kadar rahatsız ediyor şampiyonluk elinizden gittiği için mi bu kadar batıyor size :)sanki sadece yabancı futbolcu gs de var başka takımda yok boş lafları bırakın artık. . . at gözlüklerinizi çıkartın azıcık adam olun da şampiyonu tebrik edin!!!