Galatasaray'dan Futbolculara Prim Jesti

Galatasaray Yönetimi, sözleşmesinde "şampiyonluk primi" maddesi yer almayan futbolculara da prim verme kararı aldı.

Galatasaray Yönetimi, Süper Lig zaferinin ardından takıma önemli bir jest yaptı.

Yönetim sözleşmesinde 'prim' maddesi yer almayanlara da şampiyonluk primi verilmesini kararlaştırdı. Sözleşmesinde 'prim' maddesi olmayan isimlerin alacağı miktarı Fatih Terim belirleyecek.

FATİH TERİM'E 500 BİN EURO

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim şampiyonluk için 500 bin Euro prim alacak. Belhanda ve Fernando ise Şampiyonlar Ligi'ne katılımdan dolayı 500'er bin Euro'luk prim kazanacak.

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YORUMLAR (7)

  • YS23:
    Keske ilk 11 in bitanesi turk olsaydi ne iyi olurdu turk takimimi fransizmi belli degil
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    BOŞ LAFLARA GEREK YOK: yabancı oyuncuların olması neden bu kadar rahatsız ediyor şampiyonluk elinizden gittiği için mi bu kadar batıyor size :)sanki sadece yabancı futbolcu gs de var başka takımda yok boş lafları bırakın artık. . . at gözlüklerinizi çıkartın azıcık adam olun da şampiyonu tebrik edin!!!
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    YSFCLN: Serdar Aziz Türk değil mi? Ya bırakın Allah aşkına GS''ye gelince laf diğerlerine gelince sus. . . Zorunuza gitmesin.
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