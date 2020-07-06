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Galatasaray'dan flaş Feghouli kararı!

Spor Arena - Ali Naci Küçük / Trabzonspor'a 3-1 mağlup olan Galatasaray için kırılma anı Sofiane Feghouli'nin gördüğü kırmızı karttı.

Galatasaray'dan flaş Feghouli kararı!
06.07.2020 21:47 | Son Güncelleme: 06.07.2020 21:53

Spor Arena - Ali Naci Küçük/ Trabzonspor'a 3-1 mağlup olan Galatasaray için kırılma anı Sofiane Feghouli'nin gördüğü kırmızı karttı.

30-40 BİN EURO CEZA GELİYOR

32. dakikada rakibine attığı tekme sonrasında oyundan atılan ve takımını 10 kişi bırakan Feghouli'nin bu hareketi ve sorumsuzluğu cezasız kalmayacak.

Galatasaray Kulübü, Feghouli'ye yaklaşık 30 ila 40 bin Euro arasında bir para cezası uygulama kararı aldı.

Kaynak: Hürriyet

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