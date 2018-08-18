Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Kadıköy Göndermesi
Emre Akbaba'nın transferini video ile duyuran Galatasray, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 'Kadıköy' göndermesinde bulundu.
Galatasaray, Emre Akbaba'nın transferini sosyal medyadan video ile duyururken Fenerbahçe göndermesi yaptı.
Videoda arabayla Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne giden Emre'nin "Köprüden önce son çıkış" ve "Kadıköy" tabelalarının görülmesinin ardından göz kırpması dikkat çekti.
Galatasaray'ın Emre Akbaba ile prensipte anlaşmasının ardından Fenerbahçe, Milli futbolcunun transferi için Alanyaspor ile görüşmüştü. Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ise Fenerbahçe'nin ilgisinin ardından "Bir futbolcu bana Fenerbahçeliyim derse ben onu almazdım." demişti.
YORUMLAR (16)
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İyidir bu boş haberlerle ortalığı germeyinCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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4 yıldızı olmayan takım fenerbahçe kaç sene oldu şampiyon olmamadılar ne yapsınlar avunacakları tek şey kadıköyCevap Yaz 4 5 Yayından Kaldır
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Fb nin 6 0 yendiği maçı gördüm de gs ne zaman 7 atmış.su gs kadar ezik takım görmedimCevap Yaz 12 4 Yayından KaldırGS: Körmüsün göremiyorsun1 9 Yayından Kaldır
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İkinci Tarık Çamdalı vakası ??????Cevap Yaz 11 4 Yayından Kaldır