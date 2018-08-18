Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Kadıköy Göndermesi

Galatasaray, Emre Akbaba'nın transferini sosyal medyadan video ile duyururken Fenerbahçe göndermesi yaptı.

Videoda arabayla Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne giden Emre'nin "Köprüden önce son çıkış" ve "Kadıköy" tabelalarının görülmesinin ardından göz kırpması dikkat çekti.

Galatasaray'ın Emre Akbaba ile prensipte anlaşmasının ardından Fenerbahçe, Milli futbolcunun transferi için Alanyaspor ile görüşmüştü. Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ise Fenerbahçe'nin ilgisinin ardından "Bir futbolcu bana Fenerbahçeliyim derse ben onu almazdım." demişti.