Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı
Galatasaray, bir futbolcusunun korona virüs testi pozitif çıkan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
24.08.2020 12:54 | Son Güncelleme: 24.08.2020 14:00
Galatasaray, bir futbolcusunun korona virüs testi pozitif çıkan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılıların Fenerbahçe için paylaştığı geçmiş olsun mesajında, "Fenerbahçe Spor Kulübü'nde COVID-19 testi pozitif çıkan futbolcuya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullandı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA