Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı
Galatasaray, futbolcu ve teknik ekip personelinde korona virüs test sonucu pozitif çıkan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
13.08.2020 23:52 | Son Güncelleme: 14.08.2020 00:53
Galatasaray, futbolcu ve teknik ekip personelinde korona virüs test sonucu pozitif çıkan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından paylaştığı geçmiş olsun mesajında, "Fenerbahçe Spor Kulübü'nde COVID-19 testi pozitif çıkan futbolcu ve teknik ekip personeline acil şifalar diliyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.
(İHA)
Kaynak: İHA