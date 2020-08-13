Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı Galatasaray, futbolcu ve teknik ekip personelinde korona virüs test sonucu pozitif çıkan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Galatasaray, futbolcu ve teknik ekip personelinde korona virüs test sonucu pozitif çıkan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından paylaştığı geçmiş olsun mesajında, "Fenerbahçe Spor Kulübü'nde COVID-19 testi pozitif çıkan futbolcu ve teknik ekip personeline acil şifalar diliyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı. (İHA) Kaynak: İHA