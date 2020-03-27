Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe Beko'da koronavirüs (Covid-19) testleri pozitif çıkan 4 kişi için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe Beko'da koronavirüs (Covid-19) testleri pozitif çıkan 4 kişi için geçmiş olsun mesajı paylaştı. Sarı-kırmızılı kulübün mesajı şöyle; "Geçmiş olsun Fenerbahçe. Koronavirüs (Covid-19) testleri pozitif çıkan sporcu, teknik ekip personeli ve idari ekip çalışanlarının bir an önce sağlığına kavuşması dileğimizle... "Geçmiş olsun Fenerbahçe. Koronavirüs (Covid-19) testleri pozitif çıkan sporcu, teknik ekip personeli ve idari ekip çalışanlarının bir an önce sağlığına kavuşması dileğimizle... #BirlikteBaşaracağız!"

Kaynak: DHA