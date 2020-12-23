Galatasaray'dan Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçına ilişkin paylaşım

Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesabından Fenerbahçe-Medipol Başakşehir müsabakasındaki hakem yönetimine yönelik paylaşımda bulundu.

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Turuncu-lacivertli takımdan teknik direktör Okan Buruk ile 2 futbolcu kırmızı kartla oyundan atılırken, birçok hakem kararı da tartışmaya neden oldu.

Fenerbahçe'nin 4-1 kazandığı müsabaka sonrasında Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Sarı-kırmızılı kulübün Twitter ve Instagram hesaplarından siyah bir fon paylaşılırken, kalın harflerle "Futbolda kapkara gece!" ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay