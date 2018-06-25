Galatasaray'dan "Feda" Hamlesi

UEFA ile yapılan anlaşma gereği 4 yıl boyunca dikkatli hareket etmesi gereken Galatasaray'da yönetim, futbolculardan yıllık ücretlerinde indirime gitmelerini isteyecek. İlk olarak yerlilerle masaya oturan ve kaptan Selçuk İnan'dan 'feda' isteyen sarı-kırmızılılar, hazırlık döneminin başlamasıyla birlikte yabancıları da listeye dahil edecek. 1 yıllık sözleşmesi 2'ye çıkarılacak Selçuk, maaşını büyük oranda düşürerek hem fedakarlık yapacak hem de yönetimin elini rahatlatacak. İlk planda kontratlarını revize etmeleri istenen futbolcular ise belli…

UEFA ÖNÜNDE ELİ GÜÇLENECEK

Bafetimbi Gomis, Sofiane Feghouli, Younas Belhanda, Fernando ve Fernando Muslera gibi yüksek ücret kazanan oyunculardan az da olsa indirime gitmelerini talep edecek yönetim, böylece maaş bütçesini aşağıya çekecek. Yerli ve yabancı futbolcuların göstereceği özveri ile maaş bütçesinde yer açılacak. Böylece UEFA'ya karşı da eli güçlenecek olan sarı-kırmızılılar, transferde daha rahat hareket edebilecek. Ancak indirime yanaşmayan futbolculara baskı uygulanmayacak.

YABANCILAR NE KADAR KAZANIYOR?