Galatasaray'dan Fatih Terim klibi Galatasaray, 46 yıl önce sarı-kırmızılı kulübe imza atan Fatih Terim için bir klip yayınladı.

Galatasaray, 46 yıl önce sarı-kırmızılı kulübe imza atan Fatih Terim için bir klip yayınladı.

Galatasaray, 8 Temmuz 1974 tarihinde sarı-kırmızılılara ilk imzasını atan Fatih Terim için resmi sosyal medya hesabından bir klip yayınladı. "46 yıl önce bugün... Fatih Terim Galatasaray'da!" başlığıyla paylaşılan videoda, deneyimli çalıştırıcının futbolculuk ve antrenörlük döneminden çeşitli kesitler sunuldu.

Terim de dün akşam oyunculuk döneminde soyunma odasındaki 'Fatih' yazan askılığın fotoğrafını paylaşmış ve '46 yıl geçti ve Galatasaray forması askıya hiç kuru asılmadı' notunu eklemişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA