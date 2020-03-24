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Galatasaray, Fatih Terim, Spor

Galatasaray'dan Fatih Terim'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

Galatasaray, resmi sitesinden yaptığı açıklamada Teknik Direktör Fatih Terim'in korona virüs testinin pozitif çıktığını açıklarken, deneyimli çalıştırıcının tedavisinin başladığı da belirtildi.

24.03.2020 01:17 | Son Güncelleme: 24.03.2020 01:17
Galatasaray'dan Fatih Terim'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

Galatasaray, resmi sitesinden yaptığı açıklamada Teknik Direktör Fatih Terim'in korona virüs testinin pozitif çıktığını açıklarken, deneyimli çalıştırıcının tedavisinin başladığı da belirtildi.

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan tetkikler sonucunda, Teknik Direktörümüz Fatih Terim'in korona virüs testi pozitif çıkmış olup, hocamızın tedavisine hemen başlanmıştır.

Teknik direktörümüz Fatih Terim'e ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, aramıza sağlıklı bir şekilde döneceğine dair inancımızın tam olduğunu belirtmek isteriz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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