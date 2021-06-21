Galatasaray'dan Fatih Terim'e videolu jest
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Galatasaray'dan Fatih Terim'e videolu jest

Galatasaray'dan Fatih Terim'e videolu jest
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray Kulübü, bugün takımın başında yeniden antrenmana çıkan teknik direktör Fatih Terim için video yayımladı.

Galatasaray Kulübü, bugün takımın başında yeniden antrenmana çıkan teknik direktör Fatih Terim için video yayımladı.

Burak Elmas'ın başkanlığa seçilmesinin ardından, geçen ayın sonunda sözleşmesinin sona erdiği Galatasaray'a dönen ve bugün takımla ilk idmanına çıkan Fatih Terim'e sarı-kırmızılı kulüpten videolu karşılama yapıldı. Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan videoda, deneyimli teknik adamın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde futbolcu Arda Turan ve çalışanlar tarafından karşılanması yer aldı. Videoda ayrıca Terim'in, "Sanki böyle 2-3 sene gitmişiz sonra gelmişiz gibi o heyecan var bende. Heyecanlıyım ya" ifadelerinin yer aldığı görüntü de kullanıldı.Tesislerin yakınında oturan sarı-kırmızılı bir taraftarın balkondan Fatih Terim'e "Evine hoş geldin" diye seslenmesi ve tecrübeli teknik direktörün el sallayarak karşılık vermesi de videoda yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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