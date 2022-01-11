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Galatasaray'dan Fatih Terim'e teşekkür

Galatasaray'dan Fatih Terim'e teşekkür
AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Galatasaray Kulübü, yolların ayrıldığı teknik direktör Fatih Terim için teşekkür mesajı yayımladı.

Galatasaray Kulübü, yolların ayrıldığı teknik direktör Fatih Terim için teşekkür mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabında, her sabah saat 09.00'da atılması rutinleşen "Günaydın" mesajı yerine, Fatih Terim için teşekkür mesajı paylaşıldı.

Tecrübeli teknik adamın fotoğrafına yer verilen mesajda, "Galatasaray için en iyisini istedik, sezon başından bu yana birlikte durmadan çalıştık. Tüm emeklerin için teşekkürler Fatih Terim." ifadeleri kullanıldı.

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AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri

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