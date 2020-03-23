Galatasaray'dan Fatih Terim'e destek mesajı Galatasaray Kulübü, korona virüse yakalandığını açıklanan Fatih Terim için destek mesajı yayımladı.

Galatasaray Kulübü, korona virüse yakalandığını açıklanan Fatih Terim için destek mesajı yayımladı. Mesajda, "Biz omuz omuza verince neleri başarmadık ki! Seninleyiz hocam! Bir kez daha Birlikte Yeneceğiz" ifadelerine yer verildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in korona virüse yakalandığını açıkladı. Bunun ardından sarı-kırmızılı kulüpten de deneyimli çalıştırıcı için bir destek mesajı geldi.

Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Biz omuz omuza verince neleri başarmadık ki! Seninleyiz hocam! Bir kez daha Birlikte Yeneceğiz" cümleleri kullanıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA