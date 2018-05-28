Galatasaray'dan Evkur Yeni Malatyasporlu Azubuike'ye Teklif
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Evkur Yeni Malatyaspor'da üçüncü sezonu geriden bırakan Nijeryalı Azubuike'nin alınmasını istedi.
Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın ön libero mevkii için Evkur Yeni Malatyaspor'un Nijeryalı genç orta sahası Godson Azubuike'ye teklif sunduğu iddia ediliyor. Galatasaray'da deneyimli teknik adam Fatih Terim'in, önümüzdeki sezon orta sahada sıkıntı yaşamamak için şimdiden kolları sıvadığı iddia edildi.
TERİM TALİMAT VERDİ: ALIN
Selçuk İnan-Ryan Donk ikilisinden beklenen verimi alamadığı belirtilen Terim'in Fernando'nun yanına Malatyaspor'da oynayan genç futbolcu Azubuike'yi partner olarak düşündüğü belirtiliyor. 21 yaşındaki ön liberoyu yakından takip eden Fatih Terim'in Nijeryalı futbolcuyu çok beğendiği iddia edilirken, futbolcunun alınması için transfer komitesine talimat verdiği öğrenildi.
Teklifi Azubuike de doğrularken, anlaşmanın önümüzdeki günlerde olabileceği ifade ediliyor.
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Okan veya suat sitilinde bir atomkarinca...Cevap Yaz Yayından Kaldır
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YALAN HABER OLDUĞU NE KADARDA BELLİ DONKTAN DAHA İYİ OLDUĞU SÖYLENEMEZ EĞER FATİH TERİM O BÖLGEYE TRANSFER İSTEDİYSE FERNANDONUN KALİTESİNE YAKIN BİRİSİNİ İSTEMİŞTİR. YALAN HABER YAPMAYINCevap Yaz Yayından Kaldır
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malatya bunu verirse 1. lige düşer vermeyin sakınCevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
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Spiker bunun adını nasıl söyleyecek? Çok yan anlamlar çıkarırdan bundan görün bakın.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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21 yaşında olması avantaj . Daha hala kıvama getirilebilir .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır