Galatasaray'dan Ender Arslan'a teşekkür
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Galatasaray'dan Ender Arslan'a teşekkür

Galatasaray'dan Ender Arslan'a teşekkür
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray, emeklilik kararı alan eski kaptanları 38 yaşındaki basketbolcu Ender Arslan'a katkılarından dolayı teşekkür mesajı yayımladı.

Galatasaray, emeklilik kararı alan eski kaptanları 38 yaşındaki basketbolcu Ender Arslan'a katkılarından dolayı teşekkür mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Formamızı terlettiği dört sezonda takımımızın kaptanlık görevini üstlenmiş ve kulübümüzle bir lig, bir de Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşamış Ender Arslan'a Türk basketboluna ve kulübümüze kattıkları için teşekkür ederiz. Mutlu emeklilikler Kaptan!" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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