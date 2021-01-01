Galatasaray'dan Elabdellaoui'nin sağlık durumu hakkında açıklama Açıklaması

Galatasaray Kulübü, yeni yıl kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması sonucu yaralanan Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui'nin durumu hakkında açıklama yaptı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Liv Hospital'a kaldırılan futbolcunun ilk müdahalesinin yapıldığı belirtilerek, "Yüzünde yanıklar olan oyuncumuzun gözlerine aldığı hasar ileri tetkikler sonrası anlaşılacaktır. Bilinci yerinde olan ve hayati tehlikesi bulunmayan oyuncumuzla ilgili gelişmeler oldukça bilgi verilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan kulüp, Norveçli futbolcu ambulansla hastaneye kaldırılırken fotoğrafını çeken ve fotoğrafın yayılmasını sağlayan kişiler hakkında hukuki işlem yapılacağını duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar