Galatasaray'dan Duygun Yarsuvat için geçmiş olsun mesajı
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Galatasaray'dan Duygun Yarsuvat için geçmiş olsun mesajı

19.12.2020 19:23 | Son Güncelleme: 19.12.2020 19:30
Galatasaray'dan Duygun Yarsuvat için geçmiş olsun mesajı

Galatasaray, hastanede tedavi altında olan eski başkanlarından Duygun Yarsuvat için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Galatasaray, hastanede tedavi altında olan eski başkanlarından Duygun Yarsuvat için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yayımlanan geçmiş olsun mesajında, "Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi altına alınan, kulübümüzün 35. Başkanı Sayın Prof. Dr. Duygun Yarsuvat'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kendisinin bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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