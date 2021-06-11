Galatasaray'dan Diyarbakır'daki köy okuluna malzeme desteği
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Galatasaray'dan Diyarbakır'daki köy okuluna malzeme desteği

Galatasaray'dan Diyarbakır'daki köy okuluna malzeme desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray, Diyarbakır'ın Lice İlçesine bağlı Duru Bekiran Köyü Ortaokulu'na spor malzemesi desteğinde bulundu.

Galatasaray, Diyarbakır'ın Lice İlçesine bağlı Duru Bekiran Köyü Ortaokulu'na spor malzemesi desteğinde bulundu.

Diyarbakırlı teknik direktör Murat Yiğiter'in girişimleri sonucu gerçekleşen malzeme desteği, köy okuluna ulaştı. Diyarbakır merkeze 75 kilometre uzaklıkta bulunan Lice ilçesindeki Duru Bekiran köyünde bulunan okula, 2 takım forma, 10 futbol topu ve 4 takım yelekten oluşan spor malzemelerinin teslimini Diyarbakır Masterler Federasyonu Başkanı Şirin Ecevit Talva gerçekleştirdi.

Lice'deki köy okuluna giderek, öğrenciler ile buluşan Talva, spor malzemelerini Okul Müdürü Aziz Kartop'a teslim etti. Spor malzemelerini alan öğrencilerin mutlulukları yüzlerinden okunurken, öğrenciler Galatasaray Kulübüne ve malzeme yardımına ön ayak olan Murat Yiğiter'e ve malzemeleri kendilerine teslim eden Şirin Ecevit Talva'ya teşekkür etti.

Malzemelerin tesliminde konuşan Duru Bekiran Köyü Ortaokulu Müdürü Aziz Kartop, yapılan bu desteği hiç bir zaman unutmayacaklarını söylerek, "Galatasaray'a öncelikle çok teşekkür ederim. Okulumuza ve çocuklarımıza gönderdikleri spor malzemeleri ben bizleri çok sevindirdi. Bu desteğin sağlanmasında aracı olan teknik direktör Murat Yiğiter'e ve malzemeleri onca yol kat ederek bizzat getirip bize teslim eden Diyarbakır Masterler Federasyonu Başkanı Şirin Ecevit Talva'ya teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi. - DİYARBAKIR

Galatasaray'dan Diyarbakır'daki köy okuluna malzeme desteği
Galatasaray'dan Diyarbakır'daki köy okuluna malzeme desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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