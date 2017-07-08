Galatasaray'dan Diosgyor Maçı Güvenlik Duyurusu

Galatasaray, Diosgyor ile oynayacağı hazırlık maçına Macar makamlarının izni olmadığı taraftarların alınmayacağını açıkladı.



Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'nın Samorin kentinde sürdürüyor. Bu kapsamda sarı-kırmızılılar, bu akşam TSİ 20.30'da Macaristan Ligi ekiplerinden Diosgyor ile hazırlık maçı yapacak. Macaristan'ın Györ kentindeki ETO Park'ta oynanacak mücadele Macar makamlarının izni olmadığı için seyircisiz oynanacak. - İSTANBUL