Galatasaray'dan Diosgyor Maçı Güvenlik Duyurusu
Galatasaray, Diosgyor ile oynayacağı hazırlık maçına Macar makamlarının izni olmadığı taraftarların alınmayacağını açıkladı.
Galatasaray, Diosgyor ile oynayacağı hazırlık maçına Macar makamlarının izni olmadığı taraftarların alınmayacağını açıkladı.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'nın Samorin kentinde sürdürüyor. Bu kapsamda sarı-kırmızılılar, bu akşam TSİ 20.30'da Macaristan Ligi ekiplerinden Diosgyor ile hazırlık maçı yapacak. Macaristan'ın Györ kentindeki ETO Park'ta oynanacak mücadele Macar makamlarının izni olmadığı için seyircisiz oynanacak. - İSTANBUL