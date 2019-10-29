Galatasaray'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

29.10.2019 10:40

Galatasaray Kulübü, Cumhuriyet'in ilanının 96. yılında resmi internet sitesinden Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan bir mesaj yayınladı.

Galatasaray Kulübü'nün yayınladığı mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Milletimizin onurlu mücadelesinin sonucunda kurulan, aydınlanmanın ve çağdaşlaşmanın simgesi olan Cumhuriyetimizin 96. yılını kutluyoruz.

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, Türk milletinin yeniden dirilişinin ifadesi olan Cumhuriyet, aynı zamanda Yüce Türk Milletinin "Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür" olarak yaşama garantisidir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman silah arkadaşları başta olmak üzere şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, Ulusumuzun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz."

(İHA)

Kaynak: İHA