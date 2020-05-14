Galatasaray'dan Beşiktaş'a "geçmiş olsun" mesajı Galatasaray Kulübü, yeni tip koronavirüs testleri pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı futbolcular, teknik ekip ve BJK Nevzat Demir Tesisleri çalışanları için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Galatasaray Kulübü, yeni tip koronavirüs testleri pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı futbolcular, teknik ekip ve BJK Nevzat Demir Tesisleri çalışanları için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı. Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Beşiktaş Kulübünde koronavirüs testleri pozitif çıkan Başkan Sayın Ahmet Nur Çebi ve kulüp çalışanlarına 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, sağlıklarına bir an önce kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı. Kaynak: AA