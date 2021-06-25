Galatasaray'dan basketbolda büyük hamle
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galatasaray'dan basketbolda büyük hamle

Galatasaray'dan basketbolda büyük hamle
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Galatasaray Kulübü, "Basketbol AŞ" kurarak yönetimini ana sponsor olan NEF'in yönetim kurulu başkanı Erden Timur'a verdi.

Galatasaray Kulübü, "Basketbol AŞ" kurarak yönetimini ana sponsor olan NEF'in yönetim kurulu başkanı Erden Timur'a verdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Basketbol AŞ kuruluyor ve Erden Timur yönetiminde Erkek Basketbol Takımı'mız, Yenilmez Armada günlerine kavuşacak." denildi.

Galatasaray camiasına bir söz verdiklerinin kaydedildiği açıklamada, "Şimdi bu sözü tutma zamanı. Yenilmez Armada artık NEF sponsorluğunda yeni başarılar için sahaya çıkacak ve çok şey başaracak. Basketbol ana sponsorumuz NEF." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

Fatih Terim'den beklenmedik karar! Mbaye Diagne takıma geri dönüyor
Fatih Terim'den beklenmedik karar! Mbaye Diagne takıma geri dönüyor
G.Saray Başkanı Burak Elmas, borçsuzluk kağıdı yüzünden kapıda bekleyen tehlikeyi itiraf etti
G.Saray Başkanı Burak Elmas, borçsuzluk kağıdı yüzünden kapıda bekleyen tehlikeyi itiraf etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Poyraz Muharrem İnce Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Tolga Yüce Hande Erçel Hülya Avşar
Spor Metin Oktay Yiğit Şardan Sergen Yalçın Aziz Yıldırım Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Galatasaray'dan basketbolda büyük hamle - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 19:47:28. #1.14#

title