Galatasaray, Balotelli İçin Yakında Görüşmelere Başlayacak
Galatasaray, uzun süredir Türk takımlarının istediği Balotelli'nin transferi için İtalya'da uzun yıllar yaşayan Şükrü Hanedar'ı görevlendirdi.
Alternatifli bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'ın radarına Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan 27 yaşındaki İtalyan golcü Mario Balotelli de girdi.
Nice'te 26 gol, 2 asist ile adından söz ettiren oyuncunun sözleşmesinin 30 Haziran'da bitecek olması sarı-kırmızılı ekibi heyecanlandırıyor. Yönetimin, İtalya'da uzun yıllar yaşayan Şükrü Hanedar'ı kısa süre içinde Çizme'ye göndererek nabız yoklaması bekleniyor.
MENAJERDEN SÜRPRİZ ÖNERİ: NDONG'U İSTER MİSİNİZ?
Menajer Mustafa Bakraç, Abdurrahim Albayrak'a sürpriz bir öneri getirdi...Bakraç elinde sezonu Premier Lig ekiplerinden Watford'ta tamamlayan bonservisi ise Sunderland'de olan Ndong'un menajerlik elinde haklarının bulunduğunu söyledi.
Sunderland, 3. lige düştüğü için 23 yaşındaki ön liberonun bonservisini bedelsiz almak için başvuru yaptığını hatırlattı.
-
tam cincona göreCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
-
Bizim takımlar çok sever belalı ,problemli oyuncuyu ,bin bir tavizle yüksek paralara alırlar sonrada oynatamazlar.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
Aman kalsın, bunu almak paran ile bela almak demekCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
-
HEEE YA MAAŞ DİYE DE ARTIK NE VERİRSİN BUNA BİLEMEM ULAN YABANCININ EN KÖTÜSÜ 3, 5 MİLYON EURO DAN AŞAĞI GELMİYOR BU EN AZ 6 MİLYON EURO İSTER ARTIK BUNU TRANSFER EDEN YÖNETİM DE ZATEN BATMIŞ GALATASARAYI İYİCE BATAĞA SOKAR . . . HA VARSA ŞEKLİNİZ BİZDE BALOTELLİ Yİ İSTANBULA BEKLERİZ . . .Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
-
gel aslanım gel fenere bir de sen koy :)))Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır