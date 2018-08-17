Galatasaray'dan Ayrılan Lionel Carole, Strasbourg'a Transfer Oldu
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kadroda düşünmediği Lionel Carole'un yeni adresi Fransa'nın Strasbourg takımı oldu.
Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in performansını beğenmediği Lionel Carole'un yeni adresi belli oldu. Fransız yıldız ülkesinin takımlarından Strasbourg'la resmi sözleşme imzaladı.
600 BİN EURO GELECEK
Bugün transferin KAP'a bildirilmesi bekleniyor. Galatasaray'ın Carole'un bonservisinden 600 bin Euro gelir elde edecek.
Yönetim ayrıca Fransız sol beke ödenecek olan 700 bin Euro'luk maaştan da kurtuldu. Lionel Carole'ün Galatasaray ile 1 sene daha sözleşmesi bulunurken, yönetim yabancı kontenjanında yer açmak için bu futbolcuyu satma kararı almıştı.
YORUMLAR (2)
-
oh süper ya kurtuldum. çeviri yapmaktan sıkılmıştım bu adamdan.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
YILDIZ ? GS LİYİMCevap Yaz Yayından Kaldır