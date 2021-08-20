Galatasaray'dan Arda Turan'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama
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Galatasaray'dan Arda Turan'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama

Galatasaray'dan Arda Turan'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray, takım kaptanlarından Arda Turan'ın sol ayak bileği iç yan bağında kemik ödemi ve kısmi hasar tespit edildiğini açıkladı.

Galatasaray, takım kaptanlarından Arda Turan'ın sol ayak bileği iç yan bağında kemik ödemi ve kısmi hasar tespit edildiğini açıkladı.

Sarı kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "UEFA Avrupa Ligi'nde Randers ile deplasmanda oynadığımız Play-off maçının son dakikasında sakatlanan Arda Turan'ın bugün sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde yapılan MR tetkikleri sonucu sol ayak bileği iç yan bağda kısmi hasar ve kemik ödemi, ayak bileği eklem kapsülü ve eşlik eden yumuşak dokuda ise kanama tespit edilmiş, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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