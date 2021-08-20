Galatasaray'dan Arda Turan açıklaması
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Galatasaray'dan Arda Turan açıklaması

Galatasaray'dan Arda Turan açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Galatasaray, Randers maçının son dakikalarında sakatlanan Arda Turan'ın yapılan MR sonucunda sol ayak bileği iç yan bağda kısmi hasar ve kemik ödemi, ayak bileği eklem kapsülü ve eşlik eden yumuşak dokuda ise kanama tespit edildiğini ve tedavisinin başlandığını açıkladı.

Galatasaray, Randers maçının son dakikalarında sakatlanan Arda Turan'ın yapılan MR sonucunda sol ayak bileği iç yan bağda kısmi hasar ve kemik ödemi, ayak bileği eklem kapsülü ve eşlik eden yumuşak dokuda ise kanama tespit edildiğini ve tedavisinin başlandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "UEFA Avrupa Ligi'nde Randers ile deplasmanda oynadığımız Play-off maçının son dakikasında sakatlanan Arda Turan'ın bugün sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde yapılan MR tetkikleri sonucu sol ayak bileği iç yan bağda kısmi hasar ve kemik ödemi, ayak bileği eklem kapsülü ve eşlik eden yumuşak dokuda ise kanama tespit edilmiş, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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