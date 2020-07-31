Galatasaray'dan Altay'a iki genç TFF 1. Lig takımlarından Altay'da yeni sezon hazırlıklarına başlayan yönetimin dış transferde Galatasaray altyapısından iki oyuncuyla anlaştığı iddia edildi.

TFF 1. Lig takımlarından Altay'da yeni sezon hazırlıklarına başlayan yönetimin dış transferde Galatasaray altyapısından iki oyuncuyla anlaştığı iddia edildi. Siyah-beyazlıların, Galatasaray'ın 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Mirza Cihan ve 22 yaşındaki stoperi Sefa Özdemir'le el sıkıştığı ileri sürüldü. İki genç futbolcunun bayramdan sonra İzmir'e gelerek resmi sözleşme imzalayacağı bildirildi.

Kaynak: DHA