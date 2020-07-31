Galatasaray'dan Altay'a iki genç
TFF 1. Lig takımlarından Altay'da yeni sezon hazırlıklarına başlayan yönetimin dış transferde Galatasaray altyapısından iki oyuncuyla anlaştığı iddia edildi.
31.07.2020 13:39 | Son Güncelleme: 31.07.2020 15:00
TFF 1. Lig takımlarından Altay'da yeni sezon hazırlıklarına başlayan yönetimin dış transferde Galatasaray altyapısından iki oyuncuyla anlaştığı iddia edildi. Siyah-beyazlıların, Galatasaray'ın 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Mirza Cihan ve 22 yaşındaki stoperi Sefa Özdemir'le el sıkıştığı ileri sürüldü. İki genç futbolcunun bayramdan sonra İzmir'e gelerek resmi sözleşme imzalayacağı bildirildi.
Kaynak: DHA