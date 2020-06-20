Galatasaray'dan Akhisarspor'a geçmiş olsun mesajı Galatasaray, korona virüs testleri pozitif çıkan Akhisarspor teknik ekibi, futbolcuları ve kulüp personelleri için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Galatasaray, korona virüs testleri pozitif çıkan Akhisarspor teknik ekibi, futbolcuları ve kulüp personelleri için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yapılan kontroller sonucu korona virüs testleri pozitif çıkan Akhisarspor teknik ekibi, futbolcuları ve kulüp personellerine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz" denildi. (İHA) Kaynak: İHA