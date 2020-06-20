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Galatasaray'dan Akhisarspor'a geçmiş olsun mesajı

Galatasaray, korona virüs testleri pozitif çıkan Akhisarspor teknik ekibi, futbolcuları ve kulüp personelleri için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Galatasaray'dan Akhisarspor'a geçmiş olsun mesajı
20.06.2020 15:27 | Son Güncelleme: 20.06.2020 16:22

Galatasaray, korona virüs testleri pozitif çıkan Akhisarspor teknik ekibi, futbolcuları ve kulüp personelleri için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yapılan kontroller sonucu korona virüs testleri pozitif çıkan Akhisarspor teknik ekibi, futbolcuları ve kulüp personellerine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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