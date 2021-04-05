Galatasaray'dan açıklama: "Vahdettin Engin derhal istifa etmelidir"
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Galatasaray'dan açıklama: "Vahdettin Engin derhal istifa etmelidir"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Galatasaray'dan açıklama: 'Vahdettin Engin derhal istifa etmelidir'

Galatasaray Kulübü, 1959 yılı öncesi şampiyonluklar ile ilgili açıklama yapan Galatasaray Lisesi Müdürü Vahdettin Engin için yaptığı açıklama ile Engin'i istifaya davet etti.

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Galatasaray Kulübü, 1959 yılı öncesi şampiyonluklar ile ilgili açıklama yapan Galatasaray Lisesi Müdürü Vahdettin Engin için yaptığı açıklama ile Engin'i istifaya davet etti.

Sarı-kırmızı kulüpten yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"Galatasaray Lisesi Müdürü VAHDETTİN Engin'in, dün akşam bir televizyon programında '1959 öncesi şampiyonluklar' ile ilgili ifadeleri üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur.

Yönetimimiz, VAHDETTİN Engin'in Galatasaray Lisesi Müdürü olarak atanmasına karşı 7 Eylül 2019 tarihinde ' Galatasaray Lisemize rakip takım taraftarı bir kişinin müdür olarak atanması camiamızı derinden yaralamıştır. Başka renklere gönül vermiş bir kişinin, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu'nun sembolik de olsa doğal üyesi olması kabul edilemez. Geleneklerimize aykırı olan bu atamanın camiamızın beklentilerine uygun bir şekilde düzeltilmesini bekliyoruz.' şeklinde bir bildiri yayınlamıştı.

Dün akşamki açıklamaları ile atanmasına karşı çıktığımız bu şahsa itirazımızın ne kadar haklı olduğu ortaya çıkmıştır. Rakip takımın sözde şampiyonluk talebinin kabul edilmesi yönünde görüş beyan eden Galatasaray Lisesi Müdürü VAHDETTİN Engin'i derhal istifaya davet ediyoruz.

1959 yılından (62 yıl) önce Ulusal Lig statüsünde; kuralı, kaidesi, çıkması ve düşmesi olmayan, süreklilik ve düzenlilik arz etmeyen turnuvalardaki birinciliklerin Türkiye Lig'i şampiyonlukları gibi değerlendirilmesi hem hukuka hem de tarihi gerçeklere kesinlikle aykırıdır!" - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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