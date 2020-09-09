Galatasaray'dan açıklama
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Galatasaray'dan açıklama

Galatasaray, futbolcu menajerleri ile ilgili yaptığı açıklamada, "Haberde sözü edilen sözleşmede belirtilen ücret, söz konusu menajere olan geçmiş dönem borçları da dahil edilerek yapılandırılması sonucunda oluşan toplam rakamdır" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'dan açıklama
09.09.2020 18:52 | Son Güncelleme: 09.09.2020 18:56

Galatasaray, futbolcu menajerleri ile ilgili yaptığı açıklamada, "Haberde sözü edilen sözleşmede belirtilen ücret, söz konusu menajere olan geçmiş dönem borçları da dahil edilerek yapılandırılması sonucunda oluşan toplam rakamdır" ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Son günlerde çeşitli mecralarda kulübümüzün, futbolcu menajerlerine yüksek komisyon ücretleri ödediği şeklinde asılsız iddialar içeren haberlerin yer alması üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur. Haberde sözü edilen sözleşmede belirtilen ücret, söz konusu menajere olan geçmiş dönem borçları da dahil edilerek yapılandırılması sonucunda oluşan toplam rakamdır" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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