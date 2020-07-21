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Galatasaray'dan Abdurrahim Albayrak ve Radamel Falcao açıklaması

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde: Bugün bir gazetede yer alan haberler, son dönemlerde artan "Galatasaray Spor Kulübü'nde kriz" temalı, Galatasaray'ı yıpratma, yönetim kurulumuzun birlik ve beraberliğini bozma hedefi güden gerçek dışı haberler arasında yerlerini almıştır.

Galatasaray'dan Abdurrahim Albayrak ve Radamel Falcao açıklaması
21.07.2020 21:38 | Son Güncelleme: 21.07.2020 21:41

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Bugün bir gazetede yer alan haberler, son dönemlerde artan "Galatasaray Spor Kulübü'nde kriz" temalı, Galatasaray'ı yıpratma, yönetim kurulumuzun birlik ve beraberliğini bozma hedefi güden gerçek dışı haberler arasında yerlerini almıştır.

İkinci Başkanımız Abdurrahim Albayrak'a camianın önde gelen isimlerinden "Ya biraz daha öne çık ya da başkanlığa aday ol" dendiği iddia edilen "Başkan Olayım da 50 Milyon mu vereyim?" başlıklı haber ile Başkanımız Mustafa Cengiz ve bazı yöneticilerimizin, İkinci Başkanımız Abdurrahim Albayrak'a, oyuncumuz Radamel Falcao'nun yıllık ücretini kendisinin ödemesi konusunda çıkıştıklarını ileri süren "Falcao'nun da Parasını Sen Öde" başlıklı haberler tamamen hayal ürünüdür.

Galatasaray Spor Kulübü gibi 115 yıllık kurumsal bir yapıda görev alan her yöneticimiz tüm dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de gerekli olduğunda özveriyle her türlü fedakarlığı yapmış ve bundan sonra da yapmaya devam edecektir.

Görevi kamuoyunu doğru bilgi ile aydınlatmak olan medya kuruluşlarını haberlerini bu doğrultuda yapmaya davet ederken, yönetim kurulu üyelerimiz arasına nifak tohumu ekerek Galatasaray'a zarar vermek isteyenlere asla müsaade etmeyeceğimizi belirtmek isteriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü

Kaynak: Hürriyet

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