Galatasaray'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlaması
01.05.2020 09:50 | Son Güncelleme: 01.05.2020 09:50
Galatasaray Kulübü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
Galatasaray Kulübü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlar, alın teriyle hayatını kazanan tüm yurttaşlarımıza sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir gelecek dileriz." denildi.
Kaynak: AA