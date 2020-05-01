Galatasaray'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlaması

Galatasaray Kulübü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Galatasaray Kulübü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlar, alın teriyle hayatını kazanan tüm yurttaşlarımıza sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir gelecek dileriz." denildi.

Kaynak: AA