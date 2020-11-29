Galatasaray'daki 7 eksik rakipleri yanılttı
Sarı-kırmızılılar, zor süreçten çok daha güçlü çıktıSerhan TÜRK / DHA İstanbul Galatasaray, 7 eksikle gitti Çaykur Rizespor deplasmanından 4-0'lık galibiyetle döndü.
Sarı-kırmızılılar, zor süreçten çok daha güçlü çıktı
Galatasaray, 7 eksikle gitti Çaykur Rizespor deplasmanından 4-0'lık galibiyetle döndü.
Hes Kablo Kayserispor karşısında geçen hafta kaybedilen iki puan Galatasaray camiasında keyifleri kaçırmıştı. Sarı-kırmızılılarda Arda Turan, Radamel Falcao, Ryan Babel, Omar, Okan Kocuk ve Younes Belhanda gibi önemli eksiklilerin yanına bir de Saracchi eklenmişti. Son yıllarda çok zorlu geçen Çaykur Rizespor deplasmanı öncesi endişe duyanların sayısı ise az değildi. Ancak teknik direktör Fatih Terim ve öğrencileri eksik olmalarına rağmen çok inançlıydı. Doğru plan ve inanç Galatasaray'a Rize'de farklı bir skorla zafer getirdi.
Galatasaray'da özellikle milli arada saha parselasyonu zerinde duran teknik direktör Fatih Terim'in istekleri Rize karşısında yerine getirildi. Terim, oyuncularının aynı disiplinde lige devam etmesini istiyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhan TÜRK