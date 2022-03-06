Galatasaray'da yönetime, camianın önde gelen isimleri de tepkili

Galatasaray'da Spor Toto Süper Lig 28. haftasında dün akşam alınan 2-0'lık İttifak Holding Konyaspor mağlubiyetinin ardından camianın önde gelen isimleri kulüp yönetimine tepkilerini dile getirmeye başladı.

Son seçimde başkan adayı olan Metin Öztürk ve ekibinin, sarı-kırmızılı kulübün mart ayındaki Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Burak Elmas ile yönetimini ibra etmeyeceği öğrenildi.

19 Mart tarihinde yapılması planlanan Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 26 Mart'ta düzenlenecek.

Demirören Haber Ajansı - Spor